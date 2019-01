Non si fermano in Turchia le operazioni contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver organizzato il fallito colpo di stato di due anni e mezzo fa.

La procura di Smirne, sulla costa egea, ha emesso stamani 72 nuovi mandati di cattura nei confronti di militari che avrebbero fatto parte di una presunta 'cripto struttura' all'interno dell'esercito al servizio dell'imam e magnate, auto-esiliatosi negli Stati Uniti dal 1999. Blitz di polizia sono in corso per cercare di arrestarli. Lo riferisce Anadolu.

