Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 10.11 02 luglio 2018 - 10:11

Nuovo blitz in Turchia contro sospetti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

La procura di Ankara ha emesso stamani 68 mandati di cattura nei confronti di militari delle forze di terra, 19 dei quali tuttora in servizio. Secondo l'agenzia Anadolu, operazioni di polizia sono in corso in 19 province per cercare di arrestarli. In manette sono già finiti almeno 19 dei ricercati.

Neuer Inhalt Horizontal Line