Il rappresentante di Reporters sans frontières in Turchia, Erol Onderoglu, è stato assolto stamani dall'accusa di "propaganda terroristica" a favore del Pkk curdo.

Onderoglu rischiava oltre 14 anni di carcere per aver partecipato a una campagna di solidarietà a sostegno del quotidiano filo-curdo Ozgur Gundem, poi chiuso dalle autorità di Ankara. Nello stesso processo sono stati assolti lo scrittore e giornalista Ahmet Nesin e la direttrice della Fondazione turca per i diritti umani Sebnem Korur Fincanci, anch'essi accusati per la campagna a favore del giornale.

I tre potranno anche chiedere una compensazione economica per il loro arresto nel giugno 2016, quando trascorsero una decina di giorni in carcerazione preventiva. "L'assoluzione" di oggi "è una vittoria eccezionale della giustizia e della libertà di stampa in un Paese in cui l'una e l'altra vengono violate ogni giorno", ha commentato su Twitter il segretario generale di Rsf, Christophe Deloire.

Onderoglu è imputato in un altro processo per "propaganda terroristica" che si aprirà a novembre per aver sostenuto l'appello degli accademici turchi contro le operazioni militari di Ankara nel sud-est curdo.

