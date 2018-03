Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 gennaio 2018 14.20 04 gennaio 2018 - 14:20

Il matrimonio evita l'adulterio e può essere contratto appena si entra nell'età della pubertà, già dai 9 anni per le donne e dai 12 anni per gli uomini.

È polemica in Turchia per questa interpretazione pubblicata in un glossario online dei termini islamici dalla Direzione per gli affari religiosi (Diyanet), massima autorità musulmana nel Paese.

La voce, ora rimossa, ha provocato una bufera politica, spingendo il principale partito di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il socialdemocratico Chp, a chiedere l'apertura di un'inchiesta.

Sui social network, molti utenti hanno inoltre espresso il proprio sdegno, chiedendo anche la chiusura della Diyanet. L'istituzione, già coinvolta in polemiche simili in passato, ha successivamente precisato di non approvare le 'spose bambine'.

