Un tribunale di Ankara ha condannato 16 imputati a 141 ergastoli a testa in quello che è considerato il principale processo ai militari accusati del fallito colpo di stato in Turchia del 15 luglio 2016.

Tra i condannati c'è l'ex comandante dell'aviazione, il generale Akin Ozturk, considerato il capo dei golpisti nelle forze armate. E c'è anche l'ex consigliere militare del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ali Yazici.

Quello che si è concluso oggi è ritenuto il processo di maggior spicco tra i 290 avviati finora in relazione al tentativo di putsch, 261 dei quali già conclusi con oltre tremila condanne. Si tratta di presunti membri della rete di Fethullah Gulen, il magnate e imam in autoesilio negli Usa, che Ankara ritiene la mente del progetto golpista. Gulen, ex alleato di ferro di Erdogan, ha sempre negato ogni responsabilità.

Neuer Inhalt Horizontal Line