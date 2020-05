Il ministero dell'Interno turco ha autorizzato l'apertura di 27 inchieste nei confronti del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, esponente dell'opposizione Chp al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Le indagini, riferisce il Comune, riguardano il periodo dal 2014 al 2019, in cui l'attuale primo cittadino della metropoli sul Bosforo era mini-sindaco del quartiere di Beylikduzu e sono legate ad appalti (25) e permessi urbanistici (2).

Imamoglu ha annunciato ricorso contro la decisione del ministero al Consiglio di Stato, denunciando che l'inchiesta è stata lanciata il 6 maggio dello scorso anno, nel giorno stesso in cui fu annullata la sua elezione a sindaco - poi riconfermata nel voto bis di giugno - e che a condurla è stato un candidato dell'Akp di Erdogan alle politiche del 2015. Secondo i sondaggi, Imamoglu è oggi il più accreditato sfidante di Erdogan per le presidenziali, previste per il 2023.

