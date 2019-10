È salito a 550 il numero dei "terroristi neutralizzati" (cioè uccisi, feriti o catturati) nell'offensiva della Turchia contro le milizie curde nel nord-est della Siria.

Lo sostiene stamani la Difesa di Ankara, aggiornando il bollettino dell'operazione militare 'Fonte di pace'.

Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalle Forze democratiche siriane a guida curda (Sdf), le vittime tra i loro combattenti sono invece 45, mentre l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) fissa la cifra ad almeno 112 miliziani curdi uccisi. Le cifre non sono verificabili in modo indipendente sul terreno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019