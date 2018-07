Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 19.16 02 luglio 2018 - 19:16

Dopo aver vinto le elezioni presidenziali e parlamentari di 8 giorni fa, Recep Tayyip Erdogan vuole anticipare anche il voto amministrativo, attualmente previsto a marzo 2019, che in Turchia si tiene contemporaneamente in tutte le città.

"Penso che sarebbe opportuno tenere le elezioni locali la prima o la seconda domenica di novembre", ha detto oggi il vice-capogruppo del suo Akp, Mustafa Elitas, lanciando così un messaggio alle altre forze politiche.

Al contrario del voto politico, che Erdogan ha avuto il potere di anticipare, quello amministrativo può essere spostato solo con un emendamento costituzionale, per cui è richiesta la maggioranza dei 2/3 del Parlamento, cioè 400 dei 600 seggi.

Nella nuova Grande assemblea nazionale di Ankara, che giurerà domenica, la coalizione dell'Akp con i nazionalista del Mhp dispone di una maggioranza di 343 deputati e avrebbe dunque bisogno del sostegno di uno o più partiti di opposizione. Pur non essendosi ancora espressi in merito, i socialdemocratici del Chp, prima forza anti-Erdogan, si sono comunque già detti "pronti" per il voto.

