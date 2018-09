Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 12.56 24 settembre 2018 - 12:56

Le unità antiterrorismo della polizia turca hanno arrestato il cosiddetto 'emiro dell'Isis di Adana', nel sud del Paese vicino al confine con la Siria, ricercato da cinque mesi e accusato di essere una figura di spicco dell'organizzazione jihadista.

Il blitz è stato condotto grazie alle testimonianze di altri affiliati al sedicente Stato islamico detenuti in precedenza. Il 47enne Eyup Baksi è stato catturato nel giardino di un ospedale privato, dove si nascondeva.

L'uomo non usava cellulari ma impartiva ordini in Siria attraverso messaggi scritti trasportati da corrieri per evitare il rischio di intercettazioni.

Davanti ai giudici, Baksi ha respinto le accuse, ma il suo arresto è già stato convalidato da un tribunale locale, secondo i media turchi.

