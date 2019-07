Blitz anti-Isis stamani in Turchia. Immagine d'archivio.

Blitz anti-Isis stamani in Turchia.

Le unità antiterrorismo della polizia locale della provincia di Kayseri, nell'Anatolia centrale, hanno compiuto raid in diversi indirizzi, arrestando almeno 9 presunti foreign fighter accusati di essere stati coinvolti in azioni di guerra in Siria e Iraq.

Le attività di polizia proseguono per cercare di catturare un altro sospetto jihadista in fuga. Lo riporta Anadolu.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Le vostre opinioni contano