Turchia: cargo naufraga nel mar Nero, 6 i marinai morti

Sei membri dell'equipaggio di un cargo sono morti in un naufragio nel mar Nero. Immagine d'archivio.

Sono 6 i membri dell'equipaggio di un cargo naufragato stamani nel mar Nero al largo della Turchia che hanno perso la vita nell'incidente. Lo riferiscono le autorità di Ankara, al termine delle attività di ricerca e soccorso che sono proseguite per diverse ore.

Altri 7 marinai erano stati tratti in salvo dalla guardia costiera turca. La nave, la Volgo Balt 214, è affondata per cause ancora da accertare a circa 77 miglia a nord della Turchia, mentre era diretta a Samsun dal porto russo di Azov.

A bordo c'erano 9 cittadini ucraini, 2 azeri e 2 russi. Non sono al momento note le identità delle vittime.

