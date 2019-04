Il Consiglio d'Europa "non è pienamente convinto che attualmente in Turchia ci sia l'ambiente elettorale libero e giusto, necessario per elezioni genuinamente democratiche in linea con i valori e i principi europei".

Lo ha dichiarato Andrew Dawson, che guida la missione di osservazione elettorale del Consiglio d'Europa per le amministrative in Turchia.

Le conclusioni preliminari del Consiglio d'Europa, riferite soprattutto alla campagna elettorale, giungono mentre è ancora conteso l'esito del voto a Istanbul, dove l'opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio.

Dawson ha comunque sottolineato che l'alto tasso d'affluenza dell'84% - in linea con gli standard della Turchia - è "un segnale di salutare interesse democratico e consapevolezza" dell'elettorato.

