Si sono concluse in tutta la Turchia le operazioni di voto per le elezioni amministrative. Le urne sono state chiuse alle 17.00 locali (le 16.00 in Svizzera) anche nelle province occidentali del paese, dopo che un'ora prima il voto era terminato nell'est.

Lo spoglio è iniziato immediatamente, a partire dalle schede per i sindaci. Un divieto di pubblicazione dei dati è previsto fino alle 21.00 locali, ma potrebbe essere revocato in anticipo dal Consiglio elettorale supremo (Ysk), come avvenuto regolarmente in passato.

Intanto è salito a 4 morti il bilancio di diversi scontri tra gruppi rivali che si sono verificati oggi in varie province dell'est della Turchia durante il voto per le elezioni amministrative. Lo riferisce una nota del ministero dell'interno di Ankara secondo cui complessivamente, fino alle 15.00 locali, gli episodi di violenza che hanno richiesto l'intervento delle forze di sicurezza sono stati 310.

Neuer Inhalt Horizontal Line