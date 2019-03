In campagna elettorale per le delicate elezioni amministrative del 31 marzo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato oggi a Istanbul un nuovo progetto di grande opera che consisterà in un tunnel stradale e ferroviario sotto le acque del Bosforo.

"Abbiamo avviato gli studi preparatori per il Grande Tunnel di Istanbul a tre piani, un progetto che sarà unico al mondo. Il progetto prevede un sistema ferroviario che potrà trasportare 75'000 passeggeri all'ora. Dal percorso stradale potranno transitare invece 120'000 veicoli al giorno", ha promesso Erdogan, rilanciando un piano di cui si parla da tempo.

Il candidato del suo Akp a sindaco di Istanbul è l'ex premier Binali Yildirim, che da ministro dei trasporti di lungo corso ha seguito la realizzazione di molte delle recenti grandi opere nella metropoli sul Bosforo.

