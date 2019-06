"C'è un accordo. Siamo determinati. Fare un passo indietro è fuori discussione". Lo ha ribadito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a proposito dell'acquisto del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400.

Le sue parole giungono dopo una telefonata della scorsa settimana con il presidente americano Donald Trump in cui i due leader avrebbero concordato la creazione di un gruppo di studio congiunto per verificare eventuali rischi per i sistemi Nato e i jet Usa F-35 legati allo schieramento in Turchia dei missili russi. Ankara ha sempre negato l'esistenza di questi pericoli.

