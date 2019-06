Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, non ci sarà alcun passo indietro sui missili russi

La Turchia non farà "passi indietro" sull'acquisto dei missili russi S-400.

Lo ha ribadito nuovamente stamani il suo presidente Recep Tayyip Erdogan in un discorso ai deputati del suo Akp, alla vigilia dell'incontro con Donald Trump al G20 in Giappone, in cui la questione sarà al centro dei colloqui bilaterali insieme alla relativa minaccia di sanzioni americane.

"La questione degli S-400 è direttamente legata alla nostra sovranità", ha aggiunto Erdogan, confermando che la consegna della prima batteria di S-400 è prevista il mese prossimo.

