Per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarebbe legittimo che la Turchia disponesse dell'arma nucleare.

"Alcune nazioni hanno missili con testate nucleari - e non solo una o due. Ma io non dovrei avere missili con testate nucleari. Non lo accetto". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando ad alcuni membri del suo partito, l'Akp.

Secondo il leader di Ankara, citato da Anadolu, "quasi tutte le nazioni sviluppate" possiedono l'atomica.

"Abbiamo Israele vicino" e "loro spaventano con queste" armi, ha aggiunto Erdogan, senza tuttavia indicare alcun piano specifico verso lo sviluppo del nucleare a scopi militari.

Attualmente, la Russia sta lavorando alla realizzazione della prima centrale nucleare in Turchia a scopi civili ad Akkuyu, nel sud del Paese.

