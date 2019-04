Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe incontrare presto il suo omologo statunitense Donald Trump. Lo ha detto ai giornalisti lo stesso Erdogan. "Mi ha chiesto un appuntamento. Potrebbe avvenire a breve", ha spiegato.

In cima all'agenda di un possibile colloquio ci sarebbero gli sviluppi in Siria e le recenti frizioni sull'acquisto da parte di Ankara del sistema missilistico di difesa antiaerea russo S-400, che Washington ritiene una minaccia per le strutture Nato e i suoi F-35 in Turchia.

