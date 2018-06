Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 12.10 12 giugno 2018 - 12:10

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugurerà questo pomeriggio a Eskisehir, nel nord-ovest del Paese, il gasdotto Trans-Anatolico (Tanap), che porterà il gas naturale dell'Azerbaigian passando per la Georgia.

Il taglio del nastro, che avverrà anche alla presenza dei capi di Stato azero e georgiano, Ilham Aliyev e Giorgi Margvelashvili, giunge a poco più di 10 giorni dal cruciale voto presidenziale e parlamentare anticipato in Turchia. Prima della cerimonia, Erdogan terrà un comizio elettorale in città, mentre in serata ospiterà i partecipanti all'inaugurazione in un iftar, il pasto che rompe il digiuno dopo il tramonto nel mese sacro islamico del Ramadan.

Il Tanap, che trasporta il gas del maxi-giacimento Shah Deniz II e di altre aree nel mar Caspio per una lunghezza di 1'850 km, fa parte del progetto del Corridoio Sud e giunge fino alla frontiera con la Grecia, da cui dovrebbe poi collegarsi con il gasdotto Trans-Adriatico (Tap), che secondo il progetto arriverà in Italia sulle coste pugliesi attraversando Grecia e Albania.

