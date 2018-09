Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 settembre 2018 17.24 15 settembre 2018 - 17:24

Un ex soldato britannico che ha combattuto insieme alle forze curde contro lo Stato islamico in Siria è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere in Turchia. È quanto riporta la Bbc.

Joe Robinson, 25 anni, di Leeds, era stato arrestato nel 2017 per reati legati al terrorismo. È stato accusato infatti di essere un membro del gruppo armato curdo Ypg, che la Turchia considera una formazione terroristica.

Robinson, che in precedenza aveva prestato servizio nell'esercito britannico in Afghanistan, è rimasto quattro mesi in un carcere turco dopo il suo arresto l'anno scorso. Aveva trascorso cinque mesi come volontario con le forze curde.

È stato quindi rilasciato su cauzione a novembre ma gli è stato impedito di lasciare il Paese. Per ora resta a piede libero e intende presentare appello contro la sua condanna.

Neuer Inhalt Horizontal Line