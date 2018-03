Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 12.57 16 febbraio 2018 - 12:57

Il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, ritiene che il reporter della Welt Deniz Yucel, di cui oggi Ankara ha annunciato il rilascio, potrà lasciare presto la Turchia.

"Sono molto felice di questa decisione della giustizia turca. E ancor di più sono felice per Deniz Yucel, e per la sua famiglia. È una buona giornata per noi tutti. Ringrazio il governo turco per il sostegno nell'accelerazione della procedura". Lo ha detto il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel a Berlino, commentando la liberazione del reporter turco-tedesco. "Negli ultimi mesi ho avuto molti contatti con il governo turco e questo ha comportato una velocizzazione della procedura", ha affermato.

Neuer Inhalt Horizontal Line