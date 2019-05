"Tutti i democratici turchi si uniscano per salvare la democrazia della Turchia".

È l'appello lanciato dal partito socialdemocratico di opposizione Chp, che al termine di una riunione dei suoi vertici ad Ankara ha sancito la ricandidatura a sindaco di Ekrem Imamoglu nella ripetizione delle elezioni amministrative del 23 giugno a Istanbul.

Ieri sera la sua vittoria nel voto del 31 marzo scorso è stata annullata dalla Commissione elettorale suprema (Ysk) su ricorso delle forze a sostegno del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Escludendo l'ipotesi di un boicottaggio del ritorno alle urne, discussa nelle ultime ore, il Chp ha attaccato duramente la decisione della Commissione elettorale.

Secondo il suo leader Kemal Kilicdarolgu, "i giudici devono vergognarsi" della decisione presa. "Non c'è un altro esempio nella nostra storia in cui lo stato di diritto, la giustizia, la politica onesta e la stabilità economica sono stati sacrificati in nome delle ambizioni personali e delle paure di un solo uomo", ha accusato il partito, secondo cui Imamoglu sarà adesso non più soltanto il candidato del Chp "ma di tutti i 16 milioni di abitanti di Istanbul".

