Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 14.18 24 maggio 2018 - 14:18

La lira turca va ancora giù nonostante la stretta sui tassi varata ieri dalla Banca centrale come misura d'emergenza proprio per cercare di arrestare la caduta della moneta. La lira registra ribassi del 4,4% a 4,7882 per dollaro.

