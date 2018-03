Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 16.13 19 marzo 2018 - 16:13

Maxi-sequestro in Turchia di una partita di 1,4 kg dell'elemento radioattivo californio, per un valore di mercato stimato in 5,5 miliardi di dollari.

L'operazione, secondo quanto riferisce Ntv, è stata condotta dalle unità anti-contrabbando della polizia turca nel distretto di Pursaklar della capitale Ankara, a seguito di una soffiata.

In manette sono finite almeno 4 persone, sospettate di far parte di una gang criminale internazionale dedita al traffico di materiale radioattivo, che secondo gli inquirenti era pronto ad essere venduto all'estero per 72 milioni di dollari. Le autorità turche indagano sull'origine e sul potenziale acquirente del californio, che sarebbe prodotto ufficialmente solo da Stati Uniti e Russia.

