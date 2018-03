Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 10.40 12 febbraio 2018 - 10:40

Ancora arresti di massa in Turchia sotto lo stato d'emergenza post-golpe. Nell'ultima settimana, sono state 1.003 le persone finite in manette in tutto il Paese con accuse di terrorismo.

Lo riferisce il ministero degli Interni di Ankara. La maggior parte (568) è accusata di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.

Altri 353 sospetti sono finiti in manette in operazioni contro il Pkk curdo. Fermati anche 66 presunti jihadisti dell'Isis e 15 membri di organizzazioni illegali di estrema sinistra.

Dal fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, circa 90 mila persone sono state arrestate in Turchia con accuse di terrorismo.

Neuer Inhalt Horizontal Line