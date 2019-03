È morto oggi a Istanbul all'età di 62 anni il patriarca armeno ortodosso di Costantinopoli, Mesrob II. Da tempo malato, è deceduto per un infarto nell'ospedale armeno di Surp Pirgic dove era ricoverato.

Al secolo Minas Mutafyan, ordinato nel 1979 dopo studi in Germania e Stati Uniti, era stato eletto come 84/mo patriarca armeno di Costantinopoli nel 1998, ma dal 2008 soffriva di una forma di demenza precoce che gli aveva impedito di fatto di esercitare il suo mandato. Secondo la normativa turca, tuttavia, un successore non può essere eletto finché il legittimo patriarca è in vita. Le sue funzioni erano quindi state affidate a un vicario, l'arcivescovo Aram Atesyan, che oggi ha ricevuto le condoglianze anche dal presidente Recep Tayyip Erdogan.

L'elezione del successore avverrà con la convocazione di un sinodo dopo un lutto di 40 giorni. La comunità di fedeli armeni in Turchia, concentrata principalmente a Istanbul, è stimata oggi in circa 70 mila persone.

