Nel 2018 la popolazione della Turchia ha superato gli 82 milioni di abitanti, con una crescita annua di quasi 1,2 milioni di persone (+1,4%). Lo indicano i dati diffusi oggi dal sistema statale di registrazione basato sulla residenza (Adnks).

La popolazione è divisa quasi equamente per sesso - 41,1 milioni di uomini e 40,9 milioni di donne - con un'età media di 32 anni, in leggero aumento. In questi anni, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha fortemente spinto per un rafforzamento della crescita demografica, sostenendo che "ogni donna dovrebbe partorire almeno 3 figli".

La città più popolosa è Istanbul, con oltre 15 milioni di residenti registrati, anche se diverse stime legate alla continua espansione urbana e all'immigrazione non ufficiale suggeriscono cifre ancora maggiori. Seguono le province di Ankara e Smirne, che hanno rispettivamente 5,5 e 4,3 milioni di residenti.

