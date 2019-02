La procura di Istanbul ha chiesto la condanna all'ergastolo per 16 attivisti, accusati del "tentativo di rovesciare il governo della Repubblica di Turchia" attraverso le proteste di Gezi Park del 2013.

Tra questi figura il noto imprenditore e filantropo Osman Kavala, accusato dal presidente Recep Tayyip Erdogan di essere il "rappresentante in Turchia" di George Soros e il finanziatore delle manifestazioni antigovernative.

Oltre a Kavala - che si trova già in detenzione cautelare in carcere da oltre un anno - la richiesta di condanna riguarda il giornalista Can Dundar, ex direttore di Cumhuriyet che dal 2016 è riparato in Germania, e l'attore Mehmet Ali Alabora, che partecipò alle manifestazioni di piazza Taksim a Istanbul. Il tribunale dovrà ora decidere se accettare l'atto d'accusa e fissare eventualmente la data d'inizio del processo. Lo riporta Anadolu.

Neuer Inhalt Horizontal Line