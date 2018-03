Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 marzo 2018 10.43

È ripreso stamani in un'aula del carcere di Silivri a Istanbul il processo a giornalisti e amministratori di Cumhuriyet, il quotidiano di opposizione laica al presidente Recep Tayyip Erdogan, diventato uno dei simboli delle minacce alla libertà di stampa in Turchia.

Alla sbarra con accuse di terrorismo ci sono in tutto 19 persone, tra cui alcuni dei più noti reporter del Paese, come l'ex direttore Can Dundar - riparato in Germania e processato in contumacia - e il suo successore alla guida del giornale, Murat Sabuncu, detenuto da 495 giorni, come il presidente del Consiglio direttivo del giornale, Akin Atalay. In carcerazione preventiva da 434 giorni c'è anche il noto reporter investigativo Ahmet Sik.

Gli imputati sono accusati a vario titolo di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, il Pkk curdo e il gruppo di estrema sinistra Dhkp/c e rischiano fino a 43 anni di carcere. In questa sesta udienza, è atteso un nuovo pronunciamento sulla prosecuzione delle custodie cautelari in carcere.

Secondo l'osservatorio per la libertà di stampa P24, i giornalisti attualmente detenuti in Turchia sono 155, più che in ogni altro Paese al mondo.

