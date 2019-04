Il bus che trasportava la squadra dell'Alanyaspor, club che milita nella Super Lig, la massima divisione del campionato turco, si è ribaltato all'alba vicino Alanya, nel sud del Paese.

Nell'incidente, ha riferito il sito del quotidiano 'Hurriyet', ha perso la vita il centrocampista Josef Sural ed altri sette giocatori sono rimasti feriti.

Il veicolo, che stava riportando i calciatori ad Alanya dopo una trasferta a Kayseri, è uscito fuori strada. Il presidente del club, Hasan Cavusoglu, citando fonti di polizia, ha spiegato che l'incidente sarebbe dovuto ad un colpo di sonno.

"Per noi è un grande dolore", ha detto Cavusoglu, spiegando che i giocatori avevano noleggiato un minibus privato di lusso al termine del match pareggiato ieri 1-1 sul campo del Kayserispor.

Secondo l'agenzia Anadolu, il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato nei pressi dell'arrivo ad Alanya, sulla costa mediterranea della Turchia. La polizia sta interrogando l'autista.

Sural ha perso la vita in ospedale, dove era stato trasportato per un'operazione d'urgenza a seguito dell'incidente. Nazionale della Repubblica ceca dal 2013, si era unito al club nel mercato invernale di gennaio, realizzando nella Super Lig turca un gol in nove presenze. I suoi compagni feriti non sarebbero in pericolo di vita.

