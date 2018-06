Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2018 17.07 24 giugno 2018 - 17:07

Urne chiuse in Turchia per le elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Finora non è stato reso noto alcun dato ufficiale sull'affluenza dei quasi 60 milioni di aventi diritto.

Recandosi al suo seggio il presidente Recep Tayyip Erdogan ha parlato di una "buona partecipazione" al voto, che intorno alle 13.00 avrebbe superato il 50%. In Turchia, l'affluenza supera regolarmente l'80%.

Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente, ma la diffusione dei risultati è ufficialmente vietata ai media locali fino alle 21:00 (le 20:00 in Svizzera). In passato, tuttavia, questo divieto è stato più volte rimosso anticipatamente o l'embargo è stato violato.

