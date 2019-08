Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto oggi che Ankara avvierà in tempi brevi una nuova offensiva militare nel nord-est della Turchia contro le forze curde, sostenute dagli Usa durante la guerra con l'Isis. Ne dà notizia l'agenzia turca Anadolu.

Erdogan ha aggiunto che la Turchia ha già "informato gli Usa e la Russia" del suo piano. Il presidente, che aveva fatto cenno alla possibilità di una nuova offensiva due giorni fa, ha sottolineato oggi che essa avverrà "molto presto", come prosecuzione di altre due offensive lanciate contro i curdi siriani dell'Ypg a partire dal 2016.

La Turchia considera le milizie dell'Ypg "terroriste" in quanto affiliate al Pkk, il Partito dei lavoratori del Kurdistan che dagli anni '80 si batte armi in pugno in Turchia contro il governo di Ankara.

