Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 14.37 05 giugno 2018 - 14:37

Trascorrere la notte in posti insoliti, ad esempio in una torre di Castelgrande a Bellinzona: Svizzera Turismo lancia una nuova campagna che si protrarrà per i prossimi tre mesi e che coinvolge complessivamente undici città elvetiche.

Cosiddetti "pop-up hotel", o alberghi effimeri, saranno allestiti in luoghi caratteristici e inconsueti di località come Basilea, Berna, Losanna, Lucerna e Zurigo.

L'operazione, informa un comunicato di Svizzera Turismo, rientra nell'iniziativa denominata "Swiss Urban Feeling", volta a far conoscere le città elvetiche sotto un nuovo angolo.

Il turismo "urbano" nella Confederazione è in forte crescita: dall'anno Duemila i pernottamenti sono infatti aumentati del 50,5% nelle grandi città e del 14,6% nelle piccole. Il trend al rialzo in futuro dovrebbe rafforzarsi ulteriormente.

