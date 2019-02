Si è proclamato innocente il ginevrino, binazionale ispano-svizzero, arrestato in Marocco nell'ambito delle indagini sull'uccisione di due turiste scandinave nel Paese nordafricano.

Lo ha detto il suo avvocato Saad Sahli all'agenzia stampa francese Afp dopo che l'uomo è stato interrogato da un giudice istruttore antiterrorismo.

"Ha affermato la propria innocenza davanti al giudice istruttore, che lo ha ascoltato e ha avuto un atteggiamento positivo", ha detto l'avvocato del ginevrino, interrogato a Salé, città attigua alla capitale Rabat. Il legale ha aggiunto che una nuova udienza a porte chiuse è prevista a una data ancora da definire.

Sahli ha detto ancora di "aspettare che ci sia un confronto con gli altri imputati prima di chiedere una scarcerazione" del suo cliente, che "ha riacquistato fiducia" dopo questa "udienza dettagliata e positiva". Altri sospetti, il cui numero non è stato reso noto, sono stati interrogati oggi dallo stesso giudice istruttore.

L'uomo, convertitosi all'Islam nel 2011 nella Grande Moschea di Ginevra dove viveva e residente a Marrakech dal 2015, era stato arrestato lo scorso 29 dicembre nella città marocchina per i suoi legami con i presunti autori dell'assassinio delle due turiste, avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 dicembre. Le due studentesse, una danese di 24 anni e una norvegese di 28, sono state uccise e decapitate in una località isolata dell'Alto Atlante, in una zona apprezzata dagli escursionisti.

