Una decina di turisti svizzeri sono attualmente bloccati in Mongolia a seguito di misure di quarantena prese dalle autorità locali dopo che due persone sono morte di peste bubbonica.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato la notizia di stampa, aggiungendo che secondo le informazioni in suo possesso la loro salute non è in pericolo e che dovrebbero poter lasciare prossimamente la regione in cui sono trattenuti.

Secondo quanto scrive sul suo sito online il giornale "Siberian Times", il ministero della sanità mongolo ha confermato che un 38enne e la 37enne moglie incinta sono morti dopo aver consumato carne cruda e organi interni di una marmotta nella provincia del Bayan-Ölgij, all'estremo occidentale della Mongolia, vicino al confine con Russia e Cina. La coppia, appartenente alla locale minoranza kazaka, è deceduta il primo maggio.

Stando al giornale in tutto 158 persone che sono entrate in contatto diretto o indiretto con la coppia sono "sotto supervisione", tra cui alcune decine di turisti: americani, russi, tedeschi, olandesi, svedesi, sudcoreani e svizzeri.

