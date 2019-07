Nuove prospettive per l'Africa?

Si profila una giornata storica per l'Africa, oggi a Niamey. Nella capitale del Niger sta per essere siglato un accordo di libero scambio che includerà tutti i paesi del continente, eccetto l'Eritrea, e porterà alla progressiva sparizione dei dazi doganali.

L'accelerazione decisiva è arrivata grazie alla Nigeria, il paese africano più popoloso nonché la più grande economia, che questa settimana ha annunciato che sottoscriverà il patto. Una svolta importante, dopo oltre un anno di consultazioni interne: molte realtà economiche in Nigeria temevano che una maggiore integrazione avrebbe portato a una concorrenza sleale con i paesi più poveri.

Il primo passo dell'accordo (denominato Afcfta), spiega la Bbc, sarà una riduzione delle tariffe per le merci provenienti dai paesi firmatari, anche se i tempi non sono stati ancora definiti. Al momento, l'interscambio interno in Africa è di appena il 16% tra beni e servizi, rispetto al 65% con i paesi europei, proprio a causa della giungla tariffaria. Con un'area di libero scambio, invece, l'Unione Africana stima che ci sarà un aumento dell'interscambio interno entro il 2022, e potenzialmente si svilupperà la più grande area di libero scambio del mondo, con 54 paesi coinvolti.

