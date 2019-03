Sorpresa tra i visitatori del Vaticano, questa mattina, per la presenza di un finto Papa su una "papamobile" nera, circondato da agenti della sicurezza e festeggiato all'inizio di Via della Conciliazione da centinaia di fedeli che sventolavano bandierine gialle.

Ma si trattava delle riprese della nuova serie tv di Paolo Sorrentino, "The new Pope", seguito della precedente e di grande successo "The young Pope".

A impersonare il Pontefice, in questo caso, è l'attore americano John Malkovich, con barba bianca, espressione seria e talare e zucchetto candidi d'ordinanza.

C'è ancora molto riserbo sulla trama di "The new Pope", seconda stagione della serie ideata e diretta dal premio Oscar Sorrentino. Malkovich, protagonista della nuova serie, veste l'abito pontificio dopo Jude Law, che interpretava "The young Pope" nella prima stagione.

Neuer Inhalt Horizontal Line