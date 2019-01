Tv svizzero tedesca SRF: quota di mercato al 32,7% (+1,5)

I tre canali della tv svizzero-tedesca SRF hanno raggiunto l'anno scorso uno "share" medio del 32,7%, il livello più alto dall'introduzione nel nuovo sistema di rilevamento nel 2013. La quota ha registrato una crescita di 1,5 punti rispetto al 2017.

Le sei reti radiofoniche pubbliche in lingua tedesca sono a loro volta ascoltate quotidianamente da quasi 2,6 milioni di persone, ciò che corrisponde a una quota di mercato del 54,6%. Sull'arco della settimana il 79% degli utenti tedescofoni ascoltano almeno una volta un canale di Radio SRF.

In base ai dati pubblicati oggi da Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), anche la domanda di servizi audio e video sul web è in crescita. Nel 2018 sono stati attivati in media 9 servizi in streaming ogni secondo. Ogni mese quasi 2,8 milioni di utenti si collegano al sito internet di SRF, un dato in crescita del 12% rispetto al 2017. A destare il maggiore interesse sono in particolare in contenuti relativi ai grandi eventi sportivi.

Tra i punti forti del palinsesto 2019, i responsabili di SRF citano, oltre agli eventi sportivi, una docu-fiction in due parti per i 100 anni del Circo Knie, come pure i programmi che interesseranno le elezioni federali del 20 ottobre prossimo.

