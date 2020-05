"Da quando abbiamo introdotto le nuove policy, il 18 marzo, abbiamo rimosso oltre 2400 tweet e contestato 3,4 milioni di profili potenzialmente spam che interagivano nelle conversazioni sul Covid-19.

Diamo priorità alla rimozione di contenuti che promuovono o incentivano azioni che potenzialmente potrebbero creare danni. Come detto in altre occasioni, non agiremo su ogni tweet contenente informazioni incomplete o controverse sul Covid-19". Così un portavoce di Twitter risponde al report di NewsGuard, ripreso dal Financial Times, sulla rimozione delle fake news.

Nei giorni scorsi NewsGuard aveva lanciato lo stesso allarme su un gruppo di pagine Facebook che diffondevano disinformazione sul coronavirus, molte di queste cancellate dopo la pubblicazione dell'indagine.

