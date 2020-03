Twitter etichetta per la prima volta come "manipolato" un video diffuso sulla sua piattaforma, e retwittato anche da Donald Trump.

Si tratta di un filmato, tagliato ad hoc, che mostra il candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden dire: "Possiamo solo rieleggere Donald Trump".

Il video rilanciato dal presidente americano e visualizzato 5,9 milioni di volte è stato postato su Twitter dal responsabile dei social media della Casa Bianca, Dan Scavino.

Per Twitter si tratta della prima applicazione di una nuova norma - annunciata a febbraio ed entrata in vigore la settimana scorsa - che mette nel mirino foto e video manipolati in modo sostanziale per alternarne il significato, e condivisi per trarre in inganno chi li vede. La regola si inserisce nella battaglia del social contro la disinformazione, anche in vista delle elezioni presidenziali Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line