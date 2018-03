Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 13.50 16 febbraio 2018 - 13:50

Twitter punta streaming notizie, test in sparatoria Florida (foto d'archivio).

Twitter spinge sullo streaming delle notizie locali, un primo test sulla piattaforma c'è stato durante la sparatoria avvenuta in un liceo in Florida il 14 febbraio, in accordo con l'emittente Miami Wsvn 7.

La finestra compare al fianco del flusso di notizie degli utenti, come un telegiornale, quando si verificano importanti fatti di cronaca. La nuova funzione è stata attivata negli Stati Uniti, non si sa se si espanderà ad altri Paesi del mondo.

"Stiamo continuando a lavorare su nuovi modi che facciano emergere informazioni credibili e per aiutare le persone a rimanere informate", ha spiegato Kayvon Beykpour di Twitter al sito BuzzFeed. Anche Facebook sta puntando sulle notizie locali con uno spazio 'ad hoc', un cambiamento in chiave anti fake news che per ora è attivo solo negli Stati Uniti.

L'obiettivo di Twitter, oltre alla competizione con Facebook, è anche quello di spingere su settori come lo streaming che possano consentire più ricavi, tasto dolente per la società. Solo con gli ultimi dati finanziari, infatti, il microblog dei cinguettii guidato da Jack Dorsey ha registrato il primo trimestre in utile di sempre.

Sullo streaming, soprattutto di eventi sportivi, negli Usa è in atto una lotta tra giganti della tecnologia: Twitter, YouTube, Amazon e Verizon si stanno contendendo i diritti digitali delle partite del giovedì sera della National Football League.

