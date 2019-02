Twitter supera le attese degli analisti, ma non basta. Il calo degli utenti mensili e le stime deboli per il primo trimestre affondando i titoli della società che cinguetta: a Wall Street crolla fino all'11%.

Nel quarto trimestre Twitter ha registrato ricavi per 908,8 milioni di dollari, in aumento del 24% rispetto ai 731,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente e soprattutto sopra le attese del mercato, che scommetteva su 867 milioni. L'utile è balzato a 255,3 milioni contro i 91,1 milioni del 2017. Risultati che mostrano come gli sforzi della società per favorire e promuovere un dibattito più sano stiano pagando.

Le iniziative per una maggiore trasparenza e sicurezza non danno i frutti sperati in termini di utenti. Negli ultimi tre mesi dell'anno quelli giornalieri, numero diffuso per la prima volta da Twitter, sono stati 126 milioni. Gli utenti mensili sono stati 321 milioni, in calo di 9 milioni rispetto al quarto trimestre del 2017 e di 5 milioni rispetto al terzo trimestre 2018.

