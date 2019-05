Gli autisti di Uber (nell'immagine il logo) e di Lyft stanno scioperando in varie città degli Usa per chiedere stipendi più alti e migliori condizioni di lavoro.

Gli autisti di Uber e Lyft - società statunitensi che offrono servizi di trasporto attraverso un'applicazione mobile - incrociano le braccia e scioperano per chiedere stipendi più alti e migliori condizioni di lavoro.

Lo sciopero in decine di città americane arriva a pochi giorni dallo sbarco in borsa (Ipo) di Uber, il cui esordio a Wall Street è atteso per venerdì.

Gli autisti di Uber e di Lyft sono dei lavoratori autonomi e non dei dipendenti. Le società hanno più volte spiegato che gli autisti preferiscono la flessibilità concessa dall'essere freelance. Ma gli autisti denunciano questa situazione: il non essere dipendenti a tempo pieno li priva di molte protezioni, quali l'assicurazione sanitaria, e soprattutto sottrae loro ogni controllo sul loro salario in quanto, nel caso di Uber, è la società a fissare la tariffa della corsa e prendere una commissione sul totale.

