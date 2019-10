Uber cresce in Svizzera: la multinazionale americana che offre servizi di trasporto attraverso un'applicazione mobile conta circa 400'000 utenti attivi e 3200 autisti nelle quattro città elvetiche in cui opera (Zurigo, Ginevra, Basilea e Losanna).

Nel luglio 2018 i numeri corrispondenti erano rispettivamente 300'000 e 3200, hanno indicato oggi i responsabili della società in una conferenza stampa a Carouge (GE).

"Vorremmo espanderci in altre città, ma le procedure e i regolamenti sono molto complicati", ha affermato Steve Salom, numero uno di Uber Svizzera, Francia e Austria. A questo proposito, la Romandia, e Ginevra in particolare, dove Uber è in conflitto con il cantone in relazione allo status dei conducenti e della società, si mostra più severa e vi sono più attriti che nella Svizzera tedesca, ha aggiunto il manager.

