Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 18.53 19 marzo 2018 - 18:53

Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le città dove sono in corso. La sospensione è legata a un incidente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna è morta investita.

L'auto di Uber era in modalità autonoma, con un guidatore in carne e ossa per sicurezza, quando la donna è stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa americana.

