Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 22.01 13 settembre 2018 - 22:01

Uber investe in Canada.

Uber investirà 154 milioni di dollari in cinque anni per un nuovo hub a Toronto, che si occuperà anche della ricerca e dello sviluppo per le auto autonome.

L'investimento è l'ultimo segnale in ordine temporale del fatto che Uber resta impegnata nello sviluppo delle auto autonome, nonostante l'incidente mortale che ha coinvolto una delle sue auto senza guidatore in marzo in Arizona.

