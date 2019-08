"Lo sbarco in borsa per Uber è stato un momento molto importante" ma i costi sostenuti per farlo e per premiare gli autisti nell'ambito del processo hanno "oscurato i risultati positivi" del secondo trimestre. Lo afferma il Ceo Dara Khosrowshahi.

In un'intervista a Cnbc il manager irano-americano a capo della multinazionale americana che offre servizi di trasporto attraverso un'applicazione mobile ha sostenuto che l'azienda sta diventando molto più efficiente nel marketing.

Uber ha chiuso il secondo trimestre con una perdita record di oltre 5 miliardi di dollari, legata in parte ai costi sostenuti per lo sbarco in borsa.

