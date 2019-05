Perdite più che raddoppiate e ricavi in aumento per Uber nei primi tre mesi dell'anno. La prima trimestrale da società quotata conferma le difficoltà dell'app per auto con conducente, costretta a spendere pesantemente per combattere l'agguerrita concorrenza.

Uber chiude il primo trimestre con una perdita di 1,01 miliardi di dollari rispetto all'utile di 3,75 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, quando aveva però contabilizzato i guadagni realizzati con la vendita di asset. Le perdite per azione si sono attestate a 2,26 dollari rispetto a un utile di 1,84 dollari dei primi tre mesi dello scorso anno.

I ricavi sono saliti del 10% a 3,10 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. "Non esiteremo a investire per difendere la nostra posizione di mercato a livello globale", afferma il chief financial officer di Uber, Nelson Chai, commentando i risultati. Chai comunque osserva come la concorrenza nei primi tre mesi dell'anno sia risultata in termini di prezzi "meno aggressiva" e questo trend potrebbe continuare anche nel secondo trimestre, lasciando di fatto intravedere la possibilità che Uber possa spendere meno.

Nessuna previsione al momento per il resto dell'anno. Uber spiega infatti di essere ancora nel 'quiet period' successivo all'initial public offering e quindi di non poter rivelare le sue previsioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line