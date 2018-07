Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 8.11 10 luglio 2018 - 08:11

La società americana Uber, che offre servzi di trasporto attraverso un'applicazione mobile, investe nella start up californiana per la condivisione di biciclette Lime, con la quale sigla anche una collaborazione.

''Il nostro investimento e la nostra cooperazione con Lime sono un ulteriore passo in avanti nel diventare un punto di riferimento unico per tutti i bisogni di trasporto. Lime ha già' una forte presenza e siamo lieti di poter incorporare i suoi mezzi nell'app di Uber, in modo che i i clienti abbiano un'altra opzione veloce ed economica per spostarsi nelle città'', afferma Rachel Holt di Uber.

''Riteniamo l'investimento un'opportunità per cementare ulteriormente la nostra storia di crescita'', mette in evidenza Caen Contee, co-fondatore di Lime. La start ha chiuso il suo ultimo round di raccolta fondi raccogliendo 335 milioni di dollari a una valutazione di un miliardo di dollari. A investire in Lime è stata anche Google.

