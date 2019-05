L'assemblea degli azionisti di UBS respinge il discarico della direzione e del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2018.

La proposta di mettere i vertici al riparo da azioni di responsabilità è stata approvata solo dal 41,7% dei votanti presenti alla riunione in corso a Basilea. Approvato per contro (con il 79,4%) il rapporto sulle remunerazioni.

Come noto due importanti istituzioni di consulenza agli azionisti, Ethos e ISS, raccomandavano di non dare il discarico alla dirigenza. Una terza, Glass Lewis, si era espressa per l'astensione.

Le prime due organizzazioni erano anche contro il rapporto sui compensi, mentre la terza si batteva per il sì.

